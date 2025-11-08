El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Relevo generacional

Necesitamos políticas públicas coordinadas que integren el relevo en la agenda económica

Carlos Augusto Carrasco

Carlos Augusto Carrasco

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:37

En Cantabria estamos ante una encrucijada silenciosa pero determinante: la del relevo generacional en nuestras empresas. Detrás de cada persiana que se baja por jubilación ... sin sucesión hay mucho más que un negocio que se apaga. Se pierde una parte del ADN económico y social de nuestra tierra, una forma de trabajar y de entender la vida que forma parte de la identidad colectiva de nuestras comarcas.

