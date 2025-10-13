El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cómo conocer a una persona

El columnista David Brooks es un escritor que «ve la vida americana como un mar de almas que anhelan la bondad»

Carlos Herreros de las Cuevas

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:10

David Brooks (Toronto 1961) es un acreditado columnista del New York Times, de The Atlantic, The New Yorker y comentarista en la televisión pública norteamericana. ... Su posición política está próxima al Partido Republicano aunque es muy crítico, más con las formas que en la sustancia, con el presidente actual Donald Trump. Acaba de escribir un libro titulado 'Cómo conocer a una persona'; este será el contenido de estas líneas. Precisamente The New Yorker ha dicho de él: «Brooks es un escritor que ve la vida americana como un mar de almas que anhelan la bondad».

