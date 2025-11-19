El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Premios Nobel de Economía ¿Y para Cantabria?

¿Sería posible crear un 'think tank' regional formado por voluntarios jubilados o en activo para pensar más allá de los periodos electorales?

Carlos Herreros de las Cuevas

Carlos Herreros de las Cuevas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:11

Comenta

La Academia de Suecia y el banco de este país han concedido el Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por ... haber explicado el crecimiento económico por la innovación, por el progreso tecnológico, por la teoría del crecimiento sostenido por la destrucción creativa. Por cierto, el concepto de destrucción creativa lo acuña Joseph Schumpeter nada menos que en 1942. Es significativo que uno de los premiados, Aghion, es profesor en Insead, seguramente la mejor escuela de negocios de Francia. Puedo imaginarme que este profesor conocía lo que su colega de Harvard prematuramente fallecido, Clayton Christensen, había analizado: la destrucción de los grandes altos hornos que fueron sustituidos por mini-acerías más competitivas. Los procesos de destrucción creativa se han venido dando desde al menos la Revolución Industrial, y no exentos de incidentes trágicos y sangrientos como la quema de telares automáticos en Inglaterra por los llamados 'ludditas'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Premios Nobel de Economía ¿Y para Cantabria?