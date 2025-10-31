Sí, se puede confiar en el programa de cribado de cáncer de mama de Cantabria

No lo dude. No tenemos un problema de saber diagnosticar. Las mujeres en edad del programa pueden estar bien tranquilas. La tasa de detección de ... cáncer por mujer explorada (5,53 por mil con 355 y 400 cánceres diagnosticados en las últimas vueltas) y la tasa de cánceres de intervalo (1,13 por mil resultados negativos), son indicadores de calidad que se ajustan a las recomendaciones de la Red Española de Programas de Cribado de Cáncer y a las Guías Europeas de Calidad.

No tema, el programa cuenta con equipos modernos de mamografía digital y emplea un avanzado procedimiento de imágenes. Dispone de técnicas especialistas en radiología y de personal administrativo competente. Las lecturas son realizadas por radiólogas especializadas con un gran nivel técnico y con mucha experiencia ya que leen las mamografías del Programa y atienden toda la patología mamaria tanto benigna como maligna detectada en el propio programa y en las consultas del Servicio Cántabro de Salud.

No se confunda, los problemas de nuestro programa no tienen nada que ver con los de Andalucía. No, nuestro problema únicamente son los retrasos. Retrasos indeseables en la realización de la mamografía, en la lectura y en la comunicación de resultados, pero no errores diagnósticos, falta de comunicación de resultados anormales o de citación de pruebas complementarias.

Debe saber que en Cantabria, estos retrasos se deben a una falta de control político y de gestión eficaz de los problemas que el programa ha sufrido en los últimos años, pandemia covid, jubilación de la coordinadora del programa y de dos radiólogos, desaparición de la Unidad Central de Gestión, bicefalia con dos coordinadoras, una del Servicio Cántabro y otra de la Consejería, sistemas informáticos que consumen mucho tiempo de trabajo de las radiólogas, etc., etc.

Prueba de la incapacidad de la Consejería de Salud para afrontar estos problemas es que, a pesar de los retrasos en la lectura de las mamografías, no se ha propuesto a las Unidades de Mama de Sierrallana y Laredo que participaran en ella hasta marzo de este año y que dicha necesaria colaboración no haya comenzado hasta el mes de junio. O que los tiempos de trabajo de las radiólogas no se optimicen al máximo instalando un único Sistema de Archivado y Comunicación de Imágenes (PACS) en lugar de los tres actuales que complican la búsqueda de las mamografías. Un nuevo PACS que, además, debe permitir la incorporación de la Inteligencia Artificial como herramienta que multiplica la capacidad lectora de los radiólogos. O que no se estudie si el cambio del aplicativo informativo del Programa (TECNICANMA) por otro más moderno les facilitaría su trabajo. O que no se resuelvan las dificultades del Servicio de Laredo para leer las mamografías del cribado o que no se desarrolle un plan para fomentar la dedicación a la radiología de mama de los radiólogos en formación en Cantabria y para la búsqueda de especialistas de fuera de nuestra comunidad.

Esta incapacidad gestora que se ha traducido en retrasos está afectando la confianza de las mujeres en el programa, a pesar de la calidad de los diagnósticos. El confuso tratamiento informativo de la Consejería no ayuda a restituir esa confianza. Ejemplo de ello es que la anunciada externalización a Santa Clotilde, institución bien considerada en Cantabria, esconde el hecho de que en realidad las mamografías serán leídas a distancia por radiólogos de la empresa HT Medica. Además de la ausencia de explicaciones claras, el consejero, César Pascual, se ha levantado de la mesa del Consejo Interterritorial negándose a facilitar los datos sobre los cribados solicitados por el Ministerio de Sanidad.

No se conforme. Demande que se introduzcan las mejoras necesarias en el programa y que no se externalice su lectura (recuerde, la externalización es una de las causa de los problemas de Andalucía). Exija a la Consejería de Salud que cumpla con su trabajo (la falta de seguimiento y control por parte de la consejería andaluza es otro de los motivos). Pelee usted por que el Programa vuelva a ser lo que fue.

Y no lo dude, si es usted mujer y tiene entre 50 y 69 años, acuda sin ninguna reserva a la invitación del programa.