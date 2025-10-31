El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sí, se puede confiar en el programa de cribado de cáncer de mama de Cantabria

Charo Quintana

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:13

No lo dude. No tenemos un problema de saber diagnosticar. Las mujeres en edad del programa pueden estar bien tranquilas. La tasa de detección de ... cáncer por mujer explorada (5,53 por mil con 355 y 400 cánceres diagnosticados en las últimas vueltas) y la tasa de cánceres de intervalo (1,13 por mil resultados negativos), son indicadores de calidad que se ajustan a las recomendaciones de la Red Española de Programas de Cribado de Cáncer y a las Guías Europeas de Calidad.

