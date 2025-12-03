El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las ciudades también tienen memoria

Sin memoria completa no hay democracia plena. No basta con tachar un nombre del callejero

Daniel Fernández Gómez

Daniel Fernández Gómez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

El pasado 21 de noviembre de 2025, el callejero de Santander dejó de rendir homenaje a algunos de los responsables del golpe de Estado de ... 1936 y de la posterior dictadura. Las calles dedicadas a Fidel Dávila o a Camilo Alonso Vega, nombres vinculados directamente con la represión franquista, ya no forman parte del mapa oficial de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6 Un alcance entre cuatro vehículos provoca retenciones en la S-10 a primera hora de la mañana
  7. 7

    Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»
  8. 8

    Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado
  9. 9 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  10. 10

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las ciudades también tienen memoria