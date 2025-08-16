El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Casas, calor y código postal

El confort climático es un umbral intangible patente entre habitar y resistir

David Cantarero

David Cantarero

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:26

Verano histórico. No lo digo sólo porque al hacer la compra estemos acostumbrados a que si antes con cien euros llenabas un carrito (incluyendo productos ... de limpieza, fruta, bebidas, pescado, etc.) ahora sólo llenes la mitad. Agosto de registros inusitados y olas de calor que hacen superar los cuarenta grados en muchas zonas del país y llevarnos a playas, piscinas, terrazas, etc. Eso sí, cuando entramos en casa, y más cuando el sur se compara al norte, el aire acondicionado es clave. Y es que hasta el código postal o gradiente social (nivel socioeconómico) explica diferencias de hasta más de cinco grados en barrios de una misma ciudad. Menos del 15% de hogares tiene niveles de confort adecuados, pasando los demás al 'resistiré' (pues edificios sin certificado energético lo notan y más con cambio climático) como aquella canción del Dúo dinámico.

