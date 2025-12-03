El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una mirada feliz

David Rey

David Rey

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:11

Todos conocemos el síndrome de Diógenes como trastorno de la conducta que conlleva aislamiento social y una acumulación compulsiva de cosas, generalmente basura. Este patrón ... de comportamiento toma su nombre de Diógenes de Sinope, el filósofo griego de la escuela cínica. Sin embargo, Diógenes de Sinope ni de lejos tenía síndrome de Diógenes. Más bien al contrario. El filósofo llevaba hasta el límite la autosuficiencia de su filosofía cínica; vivía en una tinaja y sólo poseía un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco. Se cuenta que un día vio a un niño beber agua con sus manos y decidió prescindir también del cuenco.

