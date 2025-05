Solos en la oscuridad

Comenta Compartir

No sé qué hora exacta era, pero la máquina de ventilación mecánica que uso como respirador comenzó a pitar de forma insistente. Ya estamos acostumbrados ... a ese sonido, porque cada poco falla algo y la máquina está diseñada para quejarse a la mínima. Pero aquel día era otra cosa. La máquina se quejaba porque no le llegaba corriente eléctrica. Comenzaba desde ese momento una cuenta atrás hacia un desenlace final que es la asfixia. Las baterías del aparato duran lo que duran y no hay milagros. Los que sufren cuando ven cómo se agota la batería de su móvil, imaginen si de aquella batería dependiera su vida.

Yo tengo la suerte de disponer de una red de familiares y amigos, empezando por mi mujer, que enseguida se pusieron las pilas, nunca mejor dicho, para planificar desplazamientos a Valdecilla, conseguir generadores e idear las formas más diversas para que la electricidad llegara hasta mi aparato vital. Sin embargo, pienso en los que no disponen de esta logística. La angustia que debieron vivir. En este país convertimos cualquier incidencia en una cuestión política: solo importa controlar el relato. Espero que los verdaderos técnicos hagan su trabajo sin importarles el ruido. Pero hay algo que se puede aprender de todo esto. Se debe diseñar un protocolo para proteger a las personas electrodependientes en este tipo de situaciones. Papá Estado nos tiene controlados cuando quiere y le falta tiempo para notificarnos, nadie se escapa. No veo complicado tener registradas a las personas que dependen de la electricidad, más aún si están aisladas o se hace complicado el desplazamiento a un hospital. Y en caso de fallo eléctrico, sea cual sea la causa, que alguien se encargue de dar a estas personas un mínimo de seguridad. Les va la vida en ello.

Temas

Electricidad