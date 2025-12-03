El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez posa con el rey Mohamed VI en Rabat. Efe

España y Marruecos, enemigos íntimos

El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista y todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:27

Comenta

España y Marruecos comparten una complicada frontera marítima, varios kilómetros terrestres intercalados y una historia común que marca una tradición de enfrentamientos que el pragmatismo ... geopolítico y económico no consiguen superar. El odio generado por siglos de interferencias, que muy bien podrían remontarse a la Reconquista, que tantos siglos atrás, todavía continúan perturbando unas relaciones diplomáticas negativas para ambas partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal:«Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4

    Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»
  5. 5 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  6. 6

    Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado
  7. 7 Un alcance entre cuatro vehículos provoca retenciones en la S-10 a primera hora de la mañana
  8. 8 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  9. 9

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  10. 10

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes España y Marruecos, enemigos íntimos

España y Marruecos, enemigos íntimos