El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Un bloque contra Occidente

El líder chino planta cara a EE UU y Europa con un intimidante despliegue militar en Pekín, arropado por Putin y el dictador norcoreano

Editorial

Editorial

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:15

La fuerza demostrada ayer al mundo por China con un poderoso desfile militar en Pekín, organizado con la excusa de conmemorar la rendición de Japón ... y el final de la Segunda Guerra Mundial, culmina la formación de un nuevo bloque de potencias unidas por su beligerancia contra Occidente. En la práctica, el surgimiento de este eje abre otro foco de tensiones en el agitado escenario internacional, territorio en el que parecía que Donald Trump se había hecho con la patente de la inestabilidad en exclusiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  3. 3

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  4. 4

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  5. 5

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  9. 9

    García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica
  10. 10

    Una etapa íntegra por Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un bloque contra Occidente