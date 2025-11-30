Cantabria demanda más energía

Cantabria afronta un fin de año trascendental desde un punto de vista energético. En el mes de diciembre que arranca mañana finalizará el plazo de ... alegaciones abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático para la Planificación de la Red de Transporte de Energía, el documento que definirá la capacidad energética de la que dispondrá cada Comunidad Autónoma hasta el año 2030 y que será decisivo para que los grandes proyectos que quieren instalarse en Cantabria sean una realidad; en concreto, el Centro de Datos Altamira y el anunciado por la Consejería de Industria para el polígono logístico del Llano de la Pasiega. Inversiones de miles de millones de euros que, si no se pueden garantizar en Cantabria por falta de energía, acabarán en otras comunidades autónomas o fuera de España, como ha advertido en sus últimas comparecencias públicas el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti.

Hay que recordar el volumen de las iniciativas. El Campus Tecnológico de Centro de Datos Altamira, primer proyecto considerado estratégico por el Ejecutivo regional e impulsado por la empresa XDC Properties –una filial de la gestora Stoneshield Capital, propiedad de Juan Pepa y Felipe Morenés–, plantea una inversión privada de 3.600 millones de euros –la mayor en la historia de la región–, para construir en Piélagos y Villaescusa uno de los principales 'hubs' tecnológicos de Europa, al nivel de Madrid, Milán, Frankfurt o Londres. El proyecto contempla crear 1.500 emplos en la fase de obras y otros 1.450 en la fase de operación, de los cuales 450 serían directos y los mil restantes, indirectos. El Centro de Datos Altamira requiere hasta 500 megavatios (MW) de energía una vez que esté completamente desarrollado. La tomaría de la subestación de Penagos, para lo que necesitaría dos posiciones más que debe autorizar el Ministerio, sin coste alguno ya que la obra la pagarían los promotores. La planificación realizada por el Gobierno central contempla 3,8 gigavatios para todos los centros de datos que actualmente están anunciados en todo el país.

El segundo gran proyecto, del que aún no se conoce el nombre de su promotor, prevé invertir 750 millones en La Pasiega y crear 450 puestos de trabajo directos. Según los datos difundidos por la Consejería de Industria, necesita, solo para su primera fase, seis veces más potencia de energía eléctrica que la planificada inicialmente. El Gobierno regional ya ha anunciado que va a solicitar al Ministerio la ampliación de la subestación eléctrica de Piélagos-La Pasiega, de 220 kilovatios, en dos posiciones adicionales de consumo conectadas a la red de transporte con el objetivo de alcanzar los 300 megavatios de potencia.

El Gobierno regional, en competencia con otras comunidades autónomas, ha solicitado el apoyo del resto de formaciones políticas de la región para presionar al Ministerio y lograr que sus peticiones sean atendidas desde Madrid. Y es de desear que, por una vez, la polarización en la que están inmersos todos las formaciones se deja a un lado en favor del interés general de la comunidad. Y al tiempo, es de esperar que el Ministerio atienda la petición de una Cantabria que tradicionalmente ha sido poco atendida desde la Administración central