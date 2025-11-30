El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cantabria demanda más energía

Es de esperar que esta vez el Ministerio atienda la peticiones de la región ante la trascendencia de la inversiones planteadas para La Pasiega y para la construcción del Centro de Datos Altamira

Editorial

Editorial

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:23

Comenta

Cantabria afronta un fin de año trascendental desde un punto de vista energético. En el mes de diciembre que arranca mañana finalizará el plazo de ... alegaciones abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático para la Planificación de la Red de Transporte de Energía, el documento que definirá la capacidad energética de la que dispondrá cada Comunidad Autónoma hasta el año 2030 y que será decisivo para que los grandes proyectos que quieren instalarse en Cantabria sean una realidad; en concreto, el Centro de Datos Altamira y el anunciado por la Consejería de Industria para el polígono logístico del Llano de la Pasiega. Inversiones de miles de millones de euros que, si no se pueden garantizar en Cantabria por falta de energía, acabarán en otras comunidades autónomas o fuera de España, como ha advertido en sus últimas comparecencias públicas el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti.

