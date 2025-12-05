El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cumbre opaca

El Gobierno debería apoyarse en las Cortes al tratar cuestiones de Estado como las que implican las relaciones con Marruecos

Editorial

Editorial

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

España y Marruecos celebraron ayer una reunión de alto nivel en Madrid. Ambos Gobiernos repasaron el estado de sus relaciones. Hasta ahí pueden leer los ... ciudadanos, porque se ha acordado no celebrar ninguna comparecencia ante los medios de comunicación, más allá de la foto de bienvenida. Ni siquiera los ministros de Sumar, su socio de coalición, han sido convocados a las conversaciones, posiblemente debido a que manifiestan su rechazo a reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. Dicha oposición era compartida por el propio PSOE hasta que en 2022 Pedro Sánchez acometió un giro histórico al plegarse al plan de anexión de Marruecos sin contar con ningún partido con representación parlamentaria. Desde entonces, las relaciones entre ambos gobiernos se han llevado a cabo bajo los principios de la opacidad y la incertidumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  2. 2

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  3. 3 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  5. 5

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
  6. 6

    El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria
  7. 7 Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo
  8. 8

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  9. 9

    El desvío del tren da forma a su enlace clave y alcanza ya los dos años de obras
  10. 10

    Los carteros no quieren ir en patinete

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cumbre opaca