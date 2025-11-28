El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Derrota tras derrota

El ingreso en prisión del exministro Ábalos y el fracaso en la preparación del Presupuesto agravan en el mismo día la extrema debilidad de Sánchez, apenas sostenido por socios que temen más al PP que a la inestabilidad

Editorial

Editorial

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

El presidente del Gobierno encajó ayer dos duros golpes de forma sucesiva. Una especie de 1-2 que sacudió su flanco judicial y parlamentario con ... la fuerza suficiente para hacer tambalear la legislatura, sostenida a duras penas ya por un grupo de aliados en retroceso e incapaz de pactar siquiera las bases de un futuro Presupuesto. El ingreso en prisión sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de quien fue su asesor Koldo García, en un intento del juez que investiga la trama de amaños en la compra de mascarillas durante la pandemia por evitar el riesgo cierto de fuga, supone quizás el mayor varapalo recibido por Pedro Sánchez, después de que Santos Cerdán entrase en la cárcel –ahora en libertad provisional tras cinco meses entre rejas–. Se trata de dos excolaboradores de su máxima confianza en el PSOE en serios aprietos judiciales, unidos por el supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas y, desde ayer, por un paso común por Soto del Real por su implicación en casos de corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  7. 7

    Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  8. 8 El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre
  9. 9

    Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta»
  10. 10

    De Mesopotamia a San Felices de Buelna, el viaje de Javier Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Derrota tras derrota