El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fiesta de la discordia

Los actos del 12 de Octubre vuelven a ser escenario del deterioro institucional y la preocupante degradación de la vida política

Editorial

Editorial

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:02

Comenta

La celebración institucional del 12 de Octubre volvió a certificar ayer el tóxico influjo que induce la polarización política en un país cuyos ciudadanos conmemoraron ... la fiesta nacional, en el caso de aquellos que la sienten como algo muy propio, o bien se limitaron a disfrutar del domingo si les suscita indiferencia o incluso animadversión. La madurez democrática de la sociedad española puede acoger las distintas sensibilidades presentes en su seno, pero sin que ello deba traducirse en expresiones de menosprecio hacia el Día de la Hispanidad que ejemplifica la identidad de millones de personas en el mundo o en plantes por quienes dirigen las instituciones concernidas; ni antes los presidentes independentistas de Cataluña ni ahora el lehendakari Pradales debieran olvidar la pluralidad de sus respectivas comunidades. Ha sido Santiago Abascal, no obstante, quien ha hecho más reseñable su ausencia este año en el palco de autoridades que acompaña en el desfile militar al Rey, un desplante impropio y nada edificante por más que el líder de Vox haya tratado de justificarlo asegurando que su objetivo era evitar «el blanqueo» del Gobierno «corrupto» de Sánchez. Si Alberto Núñez Feijóo erró al no acudir en septiembre a la solemne apertura del Año Judicial, la actitud de Abascal siguiendo la parada entre el gentío, parte del cual volvió a abuchear a Sánchez en un gesto reiterado que no cabe aplaudir, remite a una inquietante inclinación al populismo crecido por el auge en las encuestas de la derecha radical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  4. 4

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  5. 5

    El racinguismo toma Gijón
  6. 6

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  7. 7 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  8. 8 El Mercado de los Granjeros vuelve a Maliaño los días 18 y 19 de octubre
  9. 9

    La despedida de una saga
  10. 10

    Los puntos negros de las inundaciones en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fiesta de la discordia