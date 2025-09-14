El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fin del 'caso Obras Públicas'

El acuerdo entre las partes cierra una investigación compleja en la que queda la duda sobre si todo el daño causado a la Administración regional ha sido resarcido

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:48

El acuerdo entre la jueza instructora, la Fiscalía, los acusados y la acusación particular da por cerrado el 'caso Obras Públicas', aún a falta de ... su ratificación ante el tribunal juzgador. Tres años y medio ha durado una investigación que se inició por una denuncia anónima en marzo de 2022 y que afloró a la luz pública en febrero de 2023 con la entrada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y agentes de la Agencia Tributaria en la sede de la Consejería de Obras Públicas y en las de las empresas y que conllevó ocho detenciones en ese momento. Seis de los diez investigados han aceptado su culpabilidad, evitando así la exposición del juicio oral y el riesgo de unas condenas mayores.

