La hora del Parlamento

El Consejo de Gobierno presidido por la popular María José Sáenz de Buruaga aprobó el pasado viernes el Proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria ... para 2026 (3.913 millones de euros) y lo registró en el Parlamento regional para su tramitación y, en su caso, ratificación final.

El Ejecutivo cántabro, en minoría en la Cámara, debe afrontar ahora una complicada negociación con los grupos parlamentarios en busca de los votos que le permitan sacar adelante el proyecto para que entre en vigor el 1 de enero del próximo ejercicio. La tarea se presenta más ardua que nunca. El hasta ahora 'socio preferente' del Ejecutivo, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), tras un intenso debate interno, ha exigido seis medidas a cumplir en el plazo de un mes para sentarse a negociar, propuestas que el PP considera «inaceptables» y que ha llegado a calificar de «chantaje». La propia presidenta Buruaga ha descartado la posibilidad de un acuerdo con el PSOE de Pedro Casares. Y Vox, que ha dejado claro que no tiene líneas rojas y que se muestra dispuesto a sentarse a hablar, ha sido una posibilidad hasta ahora eludida por el PP de Cantabria. La negociación, por tanto, se presenta más difícil que nunca para el Gobierno de Sáenz de Buruaga que, hasta la fecha, sí ha sido capaz de sacar adelante en el Parlamento la investidura de la presidenta y los proyectos de mayor trascendencia para la Comunidad: dos Presupuestos, con la reforma fiscal incluida en el primer año de mandato, con el apoyo del PRC;y la Ley de Simplificación Administrativa, con los votos de Vox.

El Gobierno, pese a barajar otras alternativas, ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos en tiempo y forma, en la fecha límite del 31 de octubre que fija la Ley de Finanzas de Cantabria.Una buena noticia que da normalidad a la actividad política en la región, frente a la anomalía que vive la política nacional con un Ejecutivo, el de Pedro Sánchez, que va hacia su tercer año sin Presupuestos. Por ello, no deja de sorprender cómo algunos partidos de la oposición han censurado la decisión del Gobierno de Buruaga de aprobar el documento aún sin los apoyos necesarios en el Legislativo. Porque es ahora, en el trámite parlamentario, cuando los partidos con representación deben sentarse a negociar, buscar acuerdos, realizar cesiones, plantear enmiendas y decidir los votos que aprueben o rechacen el documento de forma definitiva. Respetando siempre la decisión soberana de las diferentes formaciones políticas en la región, es de esperar que estas no se dejen llevar por intereses partidistas y sean responsables a la hora de decidir sus votos, que piensen en el interés general de la región y en el de los ciudadanos, que tengan en cuenta que los agentes sociales y la CEOE han avalado su contenido y decidan, bajo estos parámetros, sus posiciones. Es conveniente recordar que el Presupuesto es el documento más importante que llega al Parlamento todos los años. Él marca el devenir de la comunidad, recoge prioridades, inversiones regionales y municipales, la política fiscal, las reivindicaciones salariales de los empleados públicos, etc. Cierto es que ha sido elaborado por el Gobierno del PP, pero también que el Ejecutivo se ha mostrado siempre abierto a introducir mejoras que pueda aportar la oposición.

La no aprobación del Presupuesto sería una mala noticia para Cantabria y abriría incógnitas sobre el devenir político de la región en un momento trascendente. La presidenta Buruaga, de momento, prefiere «no elucubrar» sobre un posible adelanto electoral, pero esta es una posibilidad que ahora mismo está encima de la mesa en caso de que no haya Presupuesto, tal y como ha ocurrido en Extremadura.