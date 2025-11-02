El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La hora del Parlamento

El Gobierno de Buruaga, en minoría en la Cámara, ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos en el plazo que establece la Ley de Finanzas y corresponde ahora a los grupos negociar su aprobación o no

Editorial

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:58

Comenta

El Consejo de Gobierno presidido por la popular María José Sáenz de Buruaga aprobó el pasado viernes el Proyecto de Ley de Presupuestos de Cantabria ... para 2026 (3.913 millones de euros) y lo registró en el Parlamento regional para su tramitación y, en su caso, ratificación final.

