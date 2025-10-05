El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Industria transformadora

Un informe de la Universidad de Cantabria respalda el centro de datos Altamira y ve en él una ocasión única para que la región se suba al tren de la economía digital

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:43

El vertiginoso avance de la economía digital está transformando los mercados, las empresas, los clientes y las operaciones mercantiles. La actividad sustentada en la tecnología ... digital precisa de redes con gran capacidad, del almacenamiento y procesamiento de cantidades ingentes de datos, de energía estable y de personal formado en las habilidades específicas. El pasado febrero, la presidenta de Cantabria anunció la implantación en la región del Proyecto Altamira, un gran centro de datos que contaría con una inversión totalmente privada de 3.600 millones de euros y estaría ubicado entre Villaescusa y Piélagos en una superficie de 636.000 metros cuadrados. A cargo de la empresa XDC Properties, del grupo Stoneshield Capital, emplearía a 1.500 personas durante su construcción y a otras 1.450 para su funcionamiento. Su desarrollo se llevaría a cabo en tres fases entre 2026 y 2032, año que llegaría al pleno rendimiento.

