El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La inmigración como ariete

Que el PP se haya dejado enredar en la dinámica dogmática de Vox no exime al Gobierno de conducirse sin la tentación del oportunismo

Editorial

Editorial

Martes, 12 de agosto 2025, 07:03

La gestión de la inmigración viene copando la agenda política y social en un cóctel de situaciones de distinta relevancia –o con ninguna en origen– ... que amenaza con convertirse en explosivo si lo agitan el extremismo ideológico y los pedestres intereses políticos y electorales. Porque aunque sean extranjeros los protagonistas, o se les quiera transformar en protagonistas, nada tiene que ver la crisis real de los miles de menores migrantes no acompañados que aguardan en Canarias un destino, bajo solicitud de asilo o no, con los disturbios intencionados de grupos ultra en Torre Pacheco tras la paliza sufrida por un vecino a manos de un joven magrebí ya encausado judicialmente o la controvertida iniciativa aprobada por el PP y Vox en la también localidad murciana de Jumilla para vetar ritos islámicos en el polideportivo municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  5. 5

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  6. 6

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  7. 7

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
  8. 8

    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  9. 9

    La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia
  10. 10 Un gran jugador de bolos y un apasionado de Casar de Periedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La inmigración como ariete