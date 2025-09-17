Macroeconomía creciente

Comenta Compartir

El Consejo de Ministros actualizó ayer el cuadro macroeconómico de la economía española aumentando en una décima la previsión del crecimiento, lo que sitúa en ... un 2,7% el cálculo para este año y confirma la buena salud de la economía nacional, pese a la tormenta arancelaria desatada por Washington y las tensiones geopolíticas globales. El incremento del PIB en un 0,7% durante el tercer trimestre refleja el buen desempeño del mercado laboral, que roza máximos históricos, con un patrón positivo de los datos de afiliación, mientras aumenta la facturación de las empresas. La bajada de tipos del 4% al 2% desde 2023 y la importante bolsa de Fondos Europeos favorecen la inversión y el consumo privado desplazando a las exportaciones y el gasto público, que elevaron el crecimiento del pasado año al 3%. Aunque tanto el Fondo Monetario Internacional como el propio Banco de España mantienen sus previsiones una décima o dos por debajo de las más optimistas del Ejecutivo, el hecho real es que la economía española está liderando, holgadamente, el crecimiento de los países de la zona euro y multiplica por tres la previsión del conjunto de los veintisiete de la UE. El dinamismo del mercado laboral, según el análisis gubernamental, está absorbiendo, incluso, el aumento de la población activa y la reducción del desempleo estructural. El optimismo del Ejecutivo no solamente llega a anunciar la creación en el próximo ejercicio de medio millón de nuevos empleos, sino que asegura que serán de mayor calidad que la media. Estas estimaciones chocan con la realidad que se vive en los hogares donde el poder adquisitivo de las familias sigue estancado en cifras de hace más de una década y ha convertido el problema de la vivienda en la gran asignatura pendiente y el cuello de botella de la microeconomía familiar. Las positivas previsiones macro del Gobierno coinciden con la activación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aunque aún no se han fijado ni el techo de gasto ni la senda fiscal imprescindibles para abordar una elaboración presupuestaria urgente tras dos ejercicios en blanco. Unos nuevos PGE y el reflejo de los datos macroeconómicos en el bolsillo de los ciudadanos siguen siendo las tareas pendientes de una política económica que no acaba de cerrar la brecha entre las grandes cifras y la economía de los hogares.

