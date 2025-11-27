El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nuevo revés a los Presupuestos

Pedro Sánchez se someterá esta mañana a un nuevo test parlamentario que medirá el apoyo de sus socios en el Congreso

Editorial

Editorial

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:14

El Congreso de los Diputados debatirá esta mañana la senda de estabilidad presupuestaria, comúnmente conocida como «techo de gasto». Su relevancia estriba en que, con ... el objetivo de disciplinar el gasto público, fija la cuantía máxima de gasto no financiero de las administraciones públicas, a la vista de la previsión de crecimiento de la economía española en el medio plazo. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo el pasado martes y lo remitió al Congreso para su validación en el último punto de la sesión plenaria de esta semana. Como anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo eleva el techo de gasto en un 8,5 % respecto de 2025, 16.600 millones de euros más que en 2025, y dispone una reducción progresiva de la deuda pública hasta 2028.

