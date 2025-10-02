El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Editorial

Posición de Estado

El Gobierno no puede permitirse voces tan dispares sobre el plan de Trump para Gaza y Sánchez y Feijóo han de establecer un mínimo hilo de diálogo

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:10

La conversión en ariete en la arena política nacional de la crisis de largo recorrido histórico en Oriente Próximo y, en este trance concreto, de ... las atrocidades de Israel en Gaza –se denominen «genocidio» o se dejen en «masacre»– está derivando en colisiones partidarias que no deben desviar del objetivo esencial. Esto es, que España sea capaz de desarrollar una estrategia de Estado ante la comunidad internacional en un momento en que lo perentorio es parar la aniquilación de los gazatíes a manos del Gobierno de Benjamín Netanyahu y lograr que Hamás libere a los rehenes a los que mantiene secuestrados; y lo urgente, intentar asentar las expectativas generadas, contra pronóstico, por el plan de paz de Donald Trump, el cual ha forjado, al menos, una mayoritaria disposición internacional a considerarlo, posición en la que coinciden en España el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.

