El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El precio del desorden

La bajada de un 5,1% de las exportaciones españolas a EE UU por los aranceles exige una difícil búsqueda de nuevos mercados

Editorial

Editorial

Martes, 19 de agosto 2025, 07:11

Desde que Donald Trump resolvió enarbolar el hachazo arancelario como único procedimiento para resolver supuestas cuentas pendientes de su país con el mundo, las víctimas ... de su proteccionismo desinformado y primario sabían que la ruptura unilateral con las normas que gobernaban el comercio desde la Segunda Guerra Mundial tendría un precio. Ya llevan meses pagando, primero por la incertidumbre y después por los porcentajes arbitrarios, y las consecuencias se reflejan ya en las estadísticas. Como cabía prever, el coste para las economías exportadoras es oneroso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  3. 3 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  4. 4

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  5. 5 El área octava de Puente San Miguel resurge con un proyecto de 180 viviendas «de lujo»
  6. 6

    La lluvia se alía con Cantabria para frenar los incendios que amenazan Liébana
  7. 7

    Intentan salvar a un ave protegida atacada por un perro en Mataleñas
  8. 8

    Sergio y la emoción del debut
  9. 9

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  10. 10

    «Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El precio del desorden