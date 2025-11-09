El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Puerto, motor económico de Cantabria

Su actividad supone el 14% del PIB de la región y el 11% del empleo

Editorial

Editorial

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

El Puerto de Santander se ha convertido en uno de los grandes motores de la economía de Cantabria.Su crecimiento en los últimos años ha ... sido constante, logrando superar con éxito los efectos negativos de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania de los años 2020 y 2022, respectivamente, y mira ya al futuro con optimismo gracias a un plan estratégico que contempla inversiones públicas y privadas por valor de 270 millones hasta el año 2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Marlaska destituye a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  2. 2 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  3. 3

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario general ni secretario-interventor en dos días
  5. 5

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  6. 6

    Ecuador convoca a Jeremy
  7. 7

    El buzo cántabro fallecido mientras trabajaba en una presa de Jaén murió por un infarto
  8. 8

    Peña Herbosa volverá a perder su mural por la construcción de un edificio
  9. 9

    Ribagorda ya es Orujero Mayor en Potes
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Puerto, motor económico de Cantabria