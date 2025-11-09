El Puerto, motor económico de Cantabria

El Puerto de Santander se ha convertido en uno de los grandes motores de la economía de Cantabria.Su crecimiento en los últimos años ha ... sido constante, logrando superar con éxito los efectos negativos de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania de los años 2020 y 2022, respectivamente, y mira ya al futuro con optimismo gracias a un plan estratégico que contempla inversiones públicas y privadas por valor de 270 millones hasta el año 2030.

Sus datos son espectaculares. Su actividad supone ya el 14% del Producto Interior Bruto de Cantabria (PIB), algo más de dos mil millones de euros, y el 11% del empleo en la región. Ha consolidado un movimiento de siete millones de toneladas y se dirige con paso firme hacia las ocho. Ha logrado situar la mercancía general como el tráfico más relevante, por encima de los graneles. Y ha sabido superar los problemas de espacio gracias a obras clave como el silo de automóviles, el traslado de la Ciudad del Transportista con la liberación de 100.000 metros cuadrados y el desbloqueo judicial del triángulo curvilíneo de Raos, un área de 45.000 metros cuadrados.

El Puerto es una administración singular. Dependiente de Puertos del Estado, organismo público dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y por lo tanto bajo la gestión del PSOE, su presidente es propuesto por el Gobierno de Cantabria, en la actualidad bajo la dirección del PP. Además, debe competir con el resto de puertos del país, en este caso con el del Musel en Gijón y especialmente con el de Bilbao. Una situación singular, pero que sus dirigentes, con su presidente César Díaz a la cabeza, han sabido navegar para mantener el ritmo de crecimiento y de inversión.

Bajo esta situación, el Puerto de Santander aspirar a incrementar su peso e influencia en la economía de Cantabria. El silo de automóviles, cuya primera fase ya está concluida, es una infraestructura clave para mantener su posición de privilegio en el tráfico de vehículos. El crecimiento de la terminal de Boluda ha sido tal que ha tenido que acelerar sus planes de expansión con la reciente concesión de otros 20.000 metros cuadrados. La culminación de la obra de Raos 9 es determinante para mejorar su competitividad y aumentar sus líneas de atraque y la superficie logística. Y el inicio de la obra del nuevo muelle de Raos 6 posibilitará ampliar la línea de atraque y responder al aumento de la actividad en el Espigón Norte de Raos.

En el futuro de la actividad portuaria aparece también el centro logístico del Llano de la Pasiega, con la incógnita ya despejada de la estación intermodal gracias al acuerdo alcanzado por el Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Transportes y el propio Puerto de Santander. La infraestructura permitirá asegurar la expansión delPuerto para los años venideros al aumentar sus capacidades para el transporte de mercancías. Es precisamente ahí donde radica uno de los principales déficits del Puerto. Mejorar las conexiones con la Meseta, Madrid y Bilbao debe ser una reivindicación y una exigencia a la que se deben sumar todos los partidos políticos de la región, las organizaciones empresariales y sindicales, los agentes sociales, etc., y así, mantener la dinámica actual de avance.

El Puerto juega también un papel decisivo en la transformación de Santander. La colaboración entre el Ayuntamiento y el Puerto, ambos ahora bajo el mismo signo político, ha permitido a la ciudad ganar espacio y abrirse al mar. Una entente entre ambas administraciones que debe sostenerse, ampliarse y agilizarse para resolver y dar salida a los proyectos puestos ya encima de la mesa.