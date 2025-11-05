El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Retos pendientes en el empleo

Más allá de las mejoras relativas, los datos del Ministerio recuerdan la precariedad laboral en España

Editorial

Editorial

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

De los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pueden destacarse tres aspectos positivos. En primer lugar, España logra 141. ... 926 nuevos afiliados a la Seguridad Social y supera así los 21,8 millones de afiliados. Este récord se explica fundamentalmente por la reincorporación de profesores con ocasión del arranque del curso escolar, que ha logrado compensar el habitual desplome de empleos en el sector de la hostelería y otros servicios relacionados con el turismo tras el final de la temporada de verano. Además, en términos desestacionalizados, la afiliación se mantiene igualmente en cotas históricas, con un incremento de más de medio millón de inscritos a la Seguridad Social en el último año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  2. 2

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  3. 3

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  4. 4

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  5. 5 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  6. 6

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  7. 7 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  8. 8

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  9. 9 Las ruinas de La Remonta
  10. 10 El viento sur enloquece el otoño: hasta 28º en la costa y rachas de hasta 100 km/h en el interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Retos pendientes en el empleo