Riesgo de deterioro judicial

La crispación política tensiona la cita más importante de la Justicia, inicio de una sucesión de escándalos que salpican a PSOE, PP y al fiscal general

Editorial

Editorial

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:25

La apertura del año judicial celebrada ayer en el Tribunal Supremo, considerada la cita más importante de la Justicia por su contenido y solemnidad, fue ... mucho más que el acto «singular» con el que calificó su cuestionada participación el fiscal general del Estado. Procesado por la presunta filtración de la confesión fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz escenificó con su intervención la anómala situación con la que arranca el curso en los tribunales. Con el máximo representante del Ministerio Público a punto de ser juzgado por magistrados del Supremo a los que también se dirigió en su comparecencia, convencido de la «independencia del Poder Judicial». Sin la presencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que prefirió arropar a su baronesa en un mitin en Madrid. Y en medio del fuego cruzado entre asociaciones de jueces, divididas por la continuidad del fiscal en el cargo. El insólito gesto de fiscales y magistrados progresistas de aplaudirle al término de su discurso es más que una anécdota.

