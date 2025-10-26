El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El tren y la ciudad

Las integraciones ferroviarias de Santander, Torrelavega y Camargo son verdaderas oportunidades urbanísticas para las tres localidades, que no pueden verse frustradas por la burocracia o la inoperancia

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:37

La extensión del ferrocarril a partir del siglo XIX supuso una oportunidad de desarrollo para España a medida que comunicaba los principales núcleos urbanos de ... la Península. El nuevo medio de transporte de personas y mercancías propició los vínculos comerciales y el crecimiento de los entornos a los que favorecía. Las estaciones se convirtieron en polos relevantes urbanísticamente, y a su alrededor crecieron las ciudades. Una línea ferroviaria es una vía de comunicación difícil de trasladar, mucho más que una calle, por lo que el avance de la urbe fue respetando su trazado y, con el tiempo, a las ventajas de la ubicación cada vez más céntrica de las estaciones se añadió un inconveniente común a la mayoría de ellas: la barrera urbana que fue alzándose entre las zonas de la ciudad que dividían. Los intentos de permeabilizar tal obstáculo, los pasos inferiores o elevados, dieron paso al concepto más avanzado de la integración ferroviaria, que trata de aportar una solución completa y beneficiosa para la ciudad al problema de la división urbana, que habitualmente afecta a los barrios menos privilegiados.

