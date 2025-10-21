El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Trump agita el Caribe

El intervencionismo de EE UU en Venezuela y Colombia con la coartada del 'narco' para imponer sus intereses amenaza la estabilidad de la región

Editorial

Editorial

Martes, 21 de octubre 2025, 07:16

Comenta

Donald Trump ha pasado de presentarse como pacificador de Oriente Medio a jactarse de un intervencionismo descarado en Venezuela y Colombia, a los que ha ... situado en la diana de su lucha contra el tráfico de drogas a golpe de bombardeos de supuestas 'narcolanchas' y amenazas de invasión. Diez días después de sacar pecho del frágil alto el fuego en el asedio de Israel a Gaza, el presidente de Estados Unidos ha girado su brújula hacia Sudamérica, con una ofensiva bélica sobre los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro con la excusa de sus presuntos vínculos con la producción y distribución de cocaína con destino a Norteamérica. Pero esta beligerancia venía de lejos. Desde agosto, la Armada estadounidense concentra barcos en sus bases de Puerto Rico y Panamá, mientras los bombarderos B-52 planean intimidantes sobre las costas venezolanas. La decisión de situar al frente del despliegue al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor y jaleado por Trump por su contribución al sometimiento de Hamás, dispara la tensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  4. 4

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  5. 5 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  6. 6

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    El Sardinero llama a su revitalización
  10. 10

    Comienzan las obras de las seis viviendas de lujo de Peña Herbosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trump agita el Caribe