UIMP y FIS, referentes de Cantabria

En la última semana, dos instituciones, focos de la cultura y el conocimiento en la región, han culminado sus ediciones de 2025. Con la vista ... puesta en 2026, en la que el Festival Internacional de Santander cumplirá su 75 aniversario y pendiente el rector Carlos Andradas de decidir si continúa al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el balance de las entidades es sin ambages positivo, pues han logrado ambas, en tiempos no especialmente propicios, empujar sus respectivas actividades y hacerlas avanzar.

Son numerosas las dificultades que encuentran hoy en día los espectáculos artísticos cultos y los cursos presenciales, tanto por la abundante competencia y la interminable oferta digital, que absorben el tiempo del público potencial, como por las dificultades presupuestarias y administrativas que las organizaciones con participación pública tienen que salvar. En ambos casos han conseguido mejorar sus contenidos, tener más repercusión y ampliar de forma notable la asistencia y, lo que es más importante, de un público más joven, gracias a la programación, a los invitados y a una gestión más eficaz. Corresponde, por tanto, felicitar a los equipos gestores y animar a las instituciones responsables a que redoblen su apoyo. Para allanar su funcionamiento no solo es necesario dotar de los recursos necesarios, sino también eliminar las trabas burocráticas y disponer las instalaciones y su mantenimiento para un correcto desarrollo de su actividad.

La UIMP, como continuación de la línea emprendida en los últimos años, ha abordado los asuntos nucleares del conocimiento, ha crecido en presencia y repercusión e incluso ha recuperado parte de ese espíritu especial de los años 80 y 90 del siglo pasado, abierto a las tendencias culturales desde el rigor, que hizo de los cursos de verano de Santander un modelo que fue repetido en otras provincias. Los principales organismos que forman parte de su patronato han instado al rector a aceptar la prórroga de su mandato, lo que sería sin duda beneficioso para consolidar el trabajo hecho y completar la reforma de los estatutos en marcha para simplificar su funcionamiento.

El FIS ha conseguido avanzar en calidad de forma muy notable. Algunos de los espectáculos vistos en el Palacio de Festivales y en otros escenarios se encuentran en la cima mundial en cuanto a su calidad, pero también ha abordado otras aventuras, con creadores heterodoxos, mezclas de géneros y participación de artistas locales con el nivel necesario, mientras reforzaba las sedes en la región y abría espacios relevantes al talento joven. Una línea acertada que ha encontrado en los aforos completos la respuesta del público.

Estas dos instituciones consolidan así su papel de referentes de Cantabria, y desarrollan su función junto a otras organizaciones que hacen de la región un espacio cultural notorio. La Fundación Botín, la Universidad, la Fundación Albéniz, las programaciones musicales en los municipios, el Palacio de Festivales, el MAS, el Puerto, y otras entidades, a las que se sumarán los proyectos en desarrollo (Reina Sofía-Archivo Lafuente, Faro Santander, el nuevo MUPAC, Cultura Material…), darán un impulso sustantivo a la presencia de lo cultural en la región en su sentido más amplio, como vehículo para trasmitir y desarrollar el conocimiento en todos los ámbitos del saber, científico incluido. Y con un planteamiento que supera la temporada estival. El respeto de la autonomía de cada iniciativa no debe ser impedimento para una coordinación eficaz entre ellas que multiplique su capacidad y efectos.