El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

UIMP y FIS, referentes de Cantabria

Los Cursos de Verano y el Festival Internacional de Santander han culminado sus ediciones anuales con brillantez en su función de desarrollar la cultura y el conocimiento en la región

Editorial

Editorial

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:30

En la última semana, dos instituciones, focos de la cultura y el conocimiento en la región, han culminado sus ediciones de 2025. Con la vista ... puesta en 2026, en la que el Festival Internacional de Santander cumplirá su 75 aniversario y pendiente el rector Carlos Andradas de decidir si continúa al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el balance de las entidades es sin ambages positivo, pues han logrado ambas, en tiempos no especialmente propicios, empujar sus respectivas actividades y hacerlas avanzar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes UIMP y FIS, referentes de Cantabria