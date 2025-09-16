El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Adversarios o enemigos

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:13

He estado unos días de vacaciones y, sin proponérmelo, he tenido un aislamiento informativo casi total. Al inicio, me resigné y secretamente agradecí dejar mi ... actividad mental en manos del viento, del mar, o de la cerveza fría mirando los colores del atardecer, pero con los días empecé a tener la misma sensación que uno tiene cuando cree que ha salido de casa dejando el puchero al fuego. Al volver, escuché la radio, leí los periódicos como si necesitara comprobar que mi hogar no había ardido a causa de mi olvido. Naturalmente, todo estaba más o menos en su sitio, si bien, el periodo estival había servido para cargar baterías y el grado de tensión social había escalado peldaños. La polarización, esa palabra impoluta, equidistante y que me pone de los nervios, era el viento que empujaba las velas de los navíos de este mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  3. 3

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  4. 4

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  5. 5

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  6. 6

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  7. 7

    No me lo puedo creer
  8. 8

    Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral
  9. 9

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  10. 10

    La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Adversarios o enemigos