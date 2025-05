Comenta Compartir

Hay ciudadanos, cada vez más numerosos, que han decidido desconectarse de la información, aludiendo a que el contenido de esta les daña emocionalmente por su ... crueldad, o por la sensación de impotencia que les provoca. Estar informado requiere un esfuerzo mayor en estos tiempos en los que la comunicación está contaminada, ideologizada y construida cuidadosamente para crear una opinión determinada en uno u otro sentido, pero me atrevo a decir que uno tiene la responsabilidad moral de conocer por dónde se rompen las costuras del mundo que habita. La pobreza nunca ha podido esconderse, como tampoco la indecencia de quienes no afrontan la situación de los 400 sin techo que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto de Barajas. Aena, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o la Delegación del Gobierno se disputan la competencia sobre esos desgraciados de los que no se sabe a ciencia cierta a qué grupo de desfavorecidos pertenecen: problemas de salud física o mental, solicitantes de asilo, inmigrantes, precariedad laboral y desesperación. Empujados por el frío, el calor, las lluvias, o las instalaciones sanitarias, al principio, cuando cerraban las mesas de embarque de la T4, se situaban allí, pero las aerolíneas protestaron y Aena recondujo la miseria a una planta inferior donde hay oficinas en desuso. Todos sabemos que solo una colaboración entre los distintos estamentos públicos podría solucionar no este 'problema', como declaraba un político, sino el drama de los que no pueden acceder a una vivienda. Pero eso, una colaboración entre partidos e instituciones, está prohibido.

