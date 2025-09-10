El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Es esta mi Iglesia?

Tal vez deba rendirme a la opinión dominante y aceptar que lo católico no es preocuparse porque las cruces desaparezcan sino porque se promueva la paz social, la diversidad...

Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:12

Durante mucho tiempo, quiero decir cientos de años, España se llevó muy bien con la Iglesia católica. O a la inversa, la Iglesia se llevó ... de maravilla con España, aunque hubieran tenido sus rifirrafes, incluso en los tiempos de mayor asimilación entre ambas. Un católico español de a pie sabía que su rey, sus príncipes y señores apoyaban siempre la religión, esto es, a la Iglesia, pese a tenérselas tiesas con algún papa u obispo concreto. Y, a la vez, ese católico sabía que la Iglesia no dejaba de apoyar a este reino o a estos reinos (que fueron varios durante siglos) porque eran cristianos hasta la médula, es decir, eran de los suyos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mar Flores: «Lo que me ha dado pena es que mi madre se avergonzara de mí»
  2. 2

    Nuevo golpe a la pesca furtiva: Se incautan otros 400 metros de redes ilegales en el Parque Natural de las Marismas de Santoña
  3. 3

    «Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado»
  4. 4

    Adjudicados los dos últimos locales del Mercado del Este
  5. 5

    Las ofertas técnicas de PreZero y FCC-Copsesa para el contrato de Basuras son las mejor valoradas
  6. 6

    El segundo día de huelga en colegios mantiene el apoyo docente
  7. 7

    «Ni iguales, ni dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria
  8. 8

    Tráfico volverá a instalar el radar de Barreda que se retiró con las obras
  9. 9 Santander también acogerá el miércoles una protesta para reclamar la reducción de jornada
  10. 10

    El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ¿Es esta mi Iglesia?