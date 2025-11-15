El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una señora paga su compra en el Mercado de la Mercé en Barcelona. Eva Parey

Pagadores

Los impuestos son necesarios, pero los contribuyentes son contingentes

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:00

Al igual que pasa a menudo en las corridas de toros, en lo que se refiere a los impuestos hay división de opiniones. Algunos consideran ... necesario presionar fiscalmente al ciudadano para que la colectividad pueda disfrutar de prestaciones sociales, así el contribuyente en concreto viva con el agua al cuello. Otros, los embrujados por el neoliberalismo, opinan que los impuestos no son sino confiscaciones camufladas. Los más desengañados sostienen que los impuestos no sirven tanto para garantizar beneficios ecuménicos como para sostener a la clase política. No faltan quienes se acogen a la convicción de que una sociedad prospera más cuanto menor sea la carga impositiva que se imponga a los contribuyentes, y que las carreteras y los hospitales, pongamos por caso, se generen a sí mismos por arte de magia. División de opiniones, ya digo. Como es natural, el asunto se ha ideologizado: se supone que la defensa de la presión fiscal sobre la ciudadanía se ajusta a un ideario progresista y, por otro lado, se supone que la defensa de la bajada de impuestos responde a una mentalidad reaccionaria y enemiga de lo público.

Te puede interesar

