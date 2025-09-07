Garantizar el futuro de la UIMP

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es una pieza clave de la arquitectura cultural y científica de Cantabria. Una institución creada en los inicios de la ... II República que ha mantenido su actividad durante la república, la dictadura y la democracia, y que en la mayor parte de su ejecutoria ha sido capaz de ofrecer una programación extraordinaria, con cursos de enorme interés y un profesorado que, por no ser de carácter permanente, ha logrado traer a la Magdalena a premios Nobel tanto de ciencias como de letras, congresos de diferentes materias y también a presidentes y ministros de diferentes gobiernos que han expuesto en Santander importantes reformas.

Al término de este curso se presenta un desafío para el futuro: se cumplen los cuatro años de mandato del actual equipo rectoral. En este trance, no es posible olvidar la importancia que la UIMP tiene para Cantabria. El balance de Andradas y de su equipo ha sido muy exitoso. El cambio y la adaptación son señas de identidad de toda entidad cultural y el tándem formado por Carlos Andradas y Matilde Carlón ha sido capaz de revertir el proceso de decadencia de la institución, con una programación atrayente y de gran rigor académico, insuflando nueva energía a una institución que precisa de constante 'aggiornamento'. También ha cerrado la brecha que separaba la actividad de La Magdalena de la vida de Cantabria, eliminando la distancia entre la UIMP y región que se había producido en años anteriores. Así, estos años la UIMP de Santander ha ampliado su apertura al mundo con una programación atenta a los avances tecnológicos, sociales y culturales, haciendo valer su nombre de Internacional. Y ha logrado compaginar esa proyección con el arraigo en Cantabria, porque ambas formas de entender la UIMP no solamente son compatibles, sino imprescindibles.

La oferta cultural abierta al público se ha contagiado de esta modernización con un programa atractivo y capaz de acercar a los jóvenes a esta institución. Es evidente que un proyecto de la envergadura de recolocar la UIMP en el lugar que le corresponde por historia y por ser un estandarte para Cantabria no se consolida en unos pocos años. Andradas fue nombrado rector en octubre del año 2021 y durante cuatro años él y Matilde Carlón han ahormado un proyecto que requiere continuidad. Sería un error no ser fieles a un programa que ha demostrado capacidad de diálogo, excelencia académica y trabajo constante y enderezar el rumbo de una universidad que había perdido el norte.

Foramontanos Siglo XXI quiere manifestar que estas cuestiones deberían ser tenidas en cuenta por quienes tienen la responsabilidad del nombramiento del nuevo o nueva responsable de la UIMP. El acierto del actual equipo de gobierno de la UIMP es unánimemente reconocido y esta UIMP renacida no debería naufragar por falta de tiempo para madurar. Si esos responsables consultaran a los cántabros comprobarían que el trabajo realizado por Andradas y Carlón es enormemente valorado. Y si por los motivos que fueren, legales o personales, absolutamente respetables, el actual rector no continuara, es evidente que tenemos ante nosotros una candidata natural para la continuidad del proyecto emprendido.

En el año 2032, a seis años vista, la UIMP cumple cien años. Una efeméride como esa requiere de un programa especial para presentar la historia de esta institución. Con sus luces y sus sombras, para explicar lo que ha supuesto en la historia de Cantabria y de España. Un acontecimiento de esa envergadura requiere una preparación minuciosa y ambiciosa que debe iniciarse ya en los próximos años por la persona al frente del rectorado que tendrá que sentar las bases del trabajo para reunir los materiales que expliquen las diferentes etapas de la institución, así como los perfiles de las personalidades que intervendrán durante ese verano, en el palacio de la Magdalena.

Cantabria necesita que la UIMP consolide el actual proyecto para no volver a las etapas de desencuentro e irrelevancia.