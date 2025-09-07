El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Garantizar el futuro de la UIMP

Cantabria necesita que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo consolide el actual proyecto para no volver a las etapas de desencuentro e irrelevancia

Foramontanos Siglo XXI

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:30

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es una pieza clave de la arquitectura cultural y científica de Cantabria. Una institución creada en los inicios de la ... II República que ha mantenido su actividad durante la república, la dictadura y la democracia, y que en la mayor parte de su ejecutoria ha sido capaz de ofrecer una programación extraordinaria, con cursos de enorme interés y un profesorado que, por no ser de carácter permanente, ha logrado traer a la Magdalena a premios Nobel tanto de ciencias como de letras, congresos de diferentes materias y también a presidentes y ministros de diferentes gobiernos que han expuesto en Santander importantes reformas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Garantizar el futuro de la UIMP