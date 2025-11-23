El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Votar con rabia

Algo hacemos mal cuando no percibimos al Estado como garante de la libertad, sino como un agente asfixiante

Francisco Martín

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:35

Nos asustamos de la deriva que está adquiriendo la sociedad a todos los niveles y en todas las latitudes, pero dudo que tengamos la voluntad ... de frenar la previsible autodestrucción del sistema. Aplicando lo aprendido, culpamos de esta desasosegante situación al 'entrenador' y lo achacamos a la política (los políticos), y listo. Como mucho, nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos vemos gobernados por lideres absolutistas del tipo Trump, Putin, Jinping, Maduro, Milei, etc.

