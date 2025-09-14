El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrià Voltà

Trumpismo exterior: década primera

El foco ·

La condescendencia reciente con Putin viene de lejos. En 1987, Trump viajó a Moscú para explorar oportunidades de negocio. Los servicios de inteligencia del KGB comenzaron entonces a tejer redes de empatía con el magnate

Francisco Rodríguez Jiménez

Doctor en Historia Contemporánea y profesor de la Universidad de Extremadura

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:01

Quien esté libre de pecado… que tire la primera piedra! ¿Acaso no buscaron todos los líderes mundiales lo mejor para sus respectivas naciones?». Llegado el ... juicio final, de la historia o del más allá, el señor Trump replicaría en términos semejantes. Y no le faltaría razón. Más aún: los custodios de su política exterior afirmarán que mantuvo una narrativa coherente. Tampoco estarían equivocados del todo. Harina de otro costal será calibrar si efectivamente sus presidencias contribuyeron algo, mucho, o nada, a mejorar la vida de la mayoría de los estadounidenses, y no solo de su círculo cercano. Es todavía pronto para balances definitivos. Veamos los jalones fundamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un vecino de Los Corrales de 79 años tras salirse de la vía y chocar contra una edificación en Suances
  2. 2 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  3. 3 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  4. 4 Santoña llora la muerte de un vecino «querido por todos» y «apasionado» del Carnaval
  5. 5

    Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones
  6. 6

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  7. 7

    Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo
  8. 8

    El Gobierno regional celebra un pacto que el PRC considera una «tomadura de pelo»
  9. 9

    El Festival de Cine de Santander condena, en su apertura, el genocidio en Gaza
  10. 10

    El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trumpismo exterior: década primera

Trumpismo exterior: década primera