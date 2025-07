La decisión de Pedro

Comenta Compartir

Entre todos los excesos e improperios con los que José Manuel Cruz Viadero deleitó a los miembros del comité del PSOE, hizo una pregunta no ... respondida por nadie pero que sí tiene mucho interés para el futuro inmediato del PSOE. «¿Va a postularse como candidato a la Presidencia de Cantabria?», le inquirió a Pedro Casares. No fue una ocurrencia del momento, la pregunta es clave en la estrategia del sector crítico liderado por Pablo Zuloaga, quien se había reunido los días previos con Cruz Viadero en Torrelavega para preparar su intervención en el comité. De la candidatura o no de Casares como candidato del PSOE a las elecciones autonómicas depende el futuro de la oposición interna. Si el secretario general no da el paso y coloca a otra persona –sea quien sea– para pegarse contra el PP, Pablo Zuloaga se planteará seriamente ser la alternativa. Son los militantes, en unas primarias que podrían celebrarse en abril o mayo, los que votarán su favorito. Y el ex secretario general todavía cuenta con fortines en Torrelavega, Laredo, Bezana, Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera... Pero sus opciones se reducirían drásticamente si Casares no delega y se postula él mismo. De momento, su decisión es un misterio, incluso para su círculo más cercano. «Me hace mucha ilusión ser el candidato a la Presidencia de Cantabria, pero quiero hacerlo contando con los militantes. Es una decisión colectiva», fue su única referencia al tema en una entrevista del pasado marzo. Desde entonces nada de nada, pese a que sus propios afines le reclaman que lo haga y que sea pronto. Pero Casares tiene sus propios tiempos. Siempre los ha tenido. El exceso de prudencia y un hipotético adelanto electoral en España tienen mucho peso en su decisión.

