Un guiño al PRC

Si el PRC buscaba algún gesto de la presidenta de Cantabria para suavizar la negociación del Presupuesto, más clara no pudo ser durante el Foro ... Económico de El Diario Montañés. La presidenta de Cantabria no solo reconoció abiertamente que el PRC sigue siendo su opción preferida para sacar adelante las cuentas, sino que le dedicó algún elogio, como «responsable y maduro», al que en otros tiempos era enemigo enconado del PP.

Buruaga sabe que no todos en el PRC están contentos por cómo se ha enfocado la oposición al Gobierno. Muchos han torcido el gesto con los pactos de investidura y de los dos últimos presupuestos, igual que ha sucedido también en su propio partido, pero es indudable que esa alianza puntual y repetida entre PRC y PP ha dado una estabilidad clave para Cantabria en un escenario de volatilidad total en el país. Ya sucedió entre 1995 y 2003, cuando la alianza entre José Joaquín Martínez Sieso y Miguel Ángel Revilla relajó una política cántabra que, en aquel momento, vivía en un estrés continuo.

Pensar en un acuerdo ahora con el PSOE es más que una utopía, y con Vox, como dijo la propia Buruaga, no es imposible pero casi. No solo por la mala relación con su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz, sino por las exigencias imposibles de cumplir –por ser ilegales– que ha impuesto el partido de Abascal, como no aceptar a los menas que envía el Estado.

Así que la fórmula más rápida y menos espesa para que el Presupuesto salga adelante es reeditar un acuerdo que tanto Revilla como los alcaldes del PRC quieren firmar. Aunque no a cualquier precio, claro. Las elecciones están cerca y, quizás, el 'papeluco' deba incluir algo más sustancioso entre las obras menores y las inversiones que, es cierto, no se han cumplido hasta ahora. Una Cantabria sin Presupuesto sería retrotraerse a una época que, seguro, Revilla no quiere revivir en su memoria.