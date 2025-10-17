El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un guiño al PRC

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:16

Comenta

Si el PRC buscaba algún gesto de la presidenta de Cantabria para suavizar la negociación del Presupuesto, más clara no pudo ser durante el Foro ... Económico de El Diario Montañés. La presidenta de Cantabria no solo reconoció abiertamente que el PRC sigue siendo su opción preferida para sacar adelante las cuentas, sino que le dedicó algún elogio, como «responsable y maduro», al que en otros tiempos era enemigo enconado del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  4. 4

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  5. 5

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  6. 6 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  7. 7 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  8. 8 Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
  9. 9 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  10. 10

    Los vecinos: «La ordenanza aprueba, pero hay que adelantar el cierre a las 23.00 horas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un guiño al PRC