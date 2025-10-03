La soledad de Paula

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:12

No es ningún secreto que Paula Fernández no era la candidata favorita de Miguel Ángel Revilla en las primarias del PRC. El expresidente de Cantabria ... siempre ha presumido de haberse mantenido al margen de su sucesión para que fuesen los militantes, y solo ellos, los que decidiesen el futuro del partido con libertad. Pero la realidad no es exactamente así, y tampoco él se esperaba la contundencia con la que los afiliados dieron su apoyo a Paula. Durante aquellos días, por ejemplo, Revilla votó en lugar de abstenerse y, además, maniobró para que miembros de la Ejecutiva avalasen la candidatura de Guillermo Blanco. Un movimiento que provocó una reacción en cadena: Blanco no pasó el corte y Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega, se dejó en el camino votos imprescindibles. Algo que Javier Marcano no le perdona a Revilla.

