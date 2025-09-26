Más hueco en la derecha

Gonzalo Sellers Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:07 Comenta Compartir

¿Hay espacio para un nuevo partido a la izquierda de Vox y a la derecha del PP? Iván Espinosa de los Monteros cree que sí. El que fuera la voz más pragmática, intelectual y liberal de la formación de Santiago Abascal ha presentado una nueva plataforma política, Atenea, con el ánimo de medir la temperatura de la sociedad civil en asuntos como la eutanasia, el aborto o el estado de las autonomías. Un foro que tendrá mucho acento cántabro, no solo porque su líder es un habitual de la región al contar aquí con una segunda residencia, sino porque su vicepresidente será el empresario Ricardo Garrudo, uno de los 'padres' de Vox en Cantabria.

La irrupción política de Espinosa de los Monteros después de dos años en la sombra conlleva un riesgo importante de que el voto conservador se disgregue y pierda fuerza en las próximas elecciones, sean cuando sean. No se trata de un fenómeno nuevo. Es lo mismo que sucedió hace mucho con AP y CDS, y hace muy poco en la izquierda con Sumar y Podemos, sin ir más lejos.

El sueño del PP es atraer el ala moderada de Vox para cerrar el ciclo de la reunificación de la derecha que viene reclamando el expresidente, José María Aznar, desde hace años. Pero lejos de ese objetivo, esta nueva plataforma podría complicar el futuro de Feijóo, que aspira a lograr una horquilla de diputados que le permita gobernar en solitario. Antes el rival solo era Vox, ahora pueden ser tres para repartirse los votos conservadores. Quizás con la intención de abducir a este nuevo movimiento, el PP ha decidido darle todo el respaldo a Espinosa de los Monteros, mientras que la dirección de Vox le ha hecho un vacío total.

Habrá que esperar para ver si en Cantabria algún diputado actual o pasado de Vox abraza esta nueva aventura.