El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Extrañamiento

Todo arte requiere el acto de mirar, y Juan Muñoz confiaba en el ojo, aunque también sospechaba de él. «Lo que yo he visto es mío», afirmaba con rotundidad

Inés Cobo

Inés Cobo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:21

Comenta

Es aún temprano por la mañana y, a ambos lados del camino de acceso al Museo del Prado, acaban de instalar dos esculturas de Juan ... Muñoz. Son dos graderíos de bronce en los que un par de personajes asiáticos se mofan de un tercero que rueda, impotente, desde el peldaño más alto. Un grupo de turistas, también asiáticos y madrugadores, se aproximan con curiosidad: se sorprenden, ríen, las fotografían y se hacen selfies con ellas. Seguro que el artista estaría complacido con ese juego de espejos donde la realidad parece prolongar la ficción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  4. 4

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  5. 5

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Extrañamiento