El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La infancia nos pide responsabilidad

Hoy, 20 de noviembre, es el Día Mundial de la Infancia

Isabel Cubría Falla

Isabel Cubría Falla

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:05

Comenta

Nos volvemos adultos y se nos olvida la sensación de desprotección que podíamos sentir cuando éramos niños. La falta de madurez y de experiencia cuando ... somos pequeños hace que necesitemos guías que nos ayuden a conducirnos por el mundo con confianza y seguridad. Recibimos pautas de cómo cruzar una calle, manejar objetos cortantes o acercarnos a desconocidos. Sin embargo, no nos han orientado, o no lo suficiente, sobre los riesgos que nos llegan a través de la tecnología. Vista como una oportunidad, hemos querido que todos tuvieran acceso a ella. Es un derecho esencial para ejercer otros derechos fundamentales. Permite acceder a información prácticamente ilimitada, estimula la creatividad, amplía las posibilidades de comunicación y abre nuevas vías de aprendizaje. Pero también tiene riesgos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3

    Madrid-Santander en 34 minutos
  4. 4 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  5. 5

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada
  8. 8 Fito y Fitipaldis arrancan nueva gira en Santander y Los Tupper celebran 30 años
  9. 9

    El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega
  10. 10

    Comienzan las obras de la esperada variante de Renedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La infancia nos pide responsabilidad