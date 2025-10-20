El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis García Montero (izquierda), director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, máximo responsable de la RAE. R. C.

Desalporizar

A la última ·

La irritación está ya en la lingüística, uno de los últimos reductos del consenso

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:04

Comenta

La gente está 'alporizada'. Utilizo un verbo gallego para no tener problemas con la RAE ni con el Instituto Cervantes. ¿Quién la 'desalporizará'? La tensión ... empezó con la política, polarización se llamaba. Después llegó a los medios, a las redes, al feminismo, a la tele. La ecuanimidad ha perdido su prestigio. Eres de La Revuelta o de El Hormiguero, del BBVA o del Sabadell, de Pérez Reverte o de Gómez-Jurado y ahora, en el colmo de la exasperación, eres de la RAE o eres del Cervantes. La irritación está ya en la lingüística, uno de los últimos reductos del consenso. Después de esto, quedan pocos remansos de paz: la xilología, la agrostología, la farmacognosia… ¿Cuándo se hicieron los toros de derechas y las bicicletas de izquierdas; la caza, conservadora y el cambio climático, progresista; el Instituto Cervantes del Gobierno y la RAE de la oposición?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    La Cuadrona espera su transformación
  4. 4

    El 5% de los trabajadores de Cantabria aglutina el 40% de las bajas por incapacidad temporal
  5. 5

    Ojos de salmón con queso crema
  6. 6

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  7. 7

    «El centro de datos Altamira requeriría la mitad de la energía que produce una nuclear»
  8. 8

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  9. 9

    Cantabria crece menos que España pese a sus buenos datos de empleo, turismo y construcción
  10. 10

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Desalporizar

Desalporizar