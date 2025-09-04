El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Fútbol y libros

A la última ·

Este verano, me preguntó Gabi Martínez, escritor muy interesante, que cuáles eran mis últimas lecturas y me avergonzó no recordar ningún título

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:00

Me estresa mirar las estanterías de la habitación donde escribo y constatar que ya no me queda tiempo para leer todos los libros. Lo peor ... es que los sigo comprando. Tras comprarlos, hay que leerlos. Yo solo los compro. Además, los poco que leo, los olvido, tanto el título como el contenido. Podría consolarme con ese aforismo de que la cultura es lo que queda tras haber leído mil libros y haberlos olvidado, pero este verano, me preguntó Gabi Martínez, escritor muy interesante, que cuáles eran mis últimas lecturas y me avergonzó no recordar ningún título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  3. 3

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  4. 4

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  5. 5

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8

    García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica
  9. 9 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  10. 10

    ¿Se podrá observar el eclipse lunar en Cantabria?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fútbol y libros

Fútbol y libros