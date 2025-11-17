El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un mal viento

Un estudio realizado en el Hospital del Mar de Barcelona muestra que los episodios de pánico entre los pacientes se multiplican por tres los días con viento de poniente

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

Media España recibe subvenciones para aislar sus casas del viento colocando ventanas herméticas e insuflando en sus paredes lana mineral. La otra media no tiene ... casa propia y está a merced del viento. España es un país ventoso y este otoño, más. En el antiguo Código Penal, se eximía de culpabilidad de un delito si la falta había sido cometida un día de viento sur. En la película 'Volver' de Pedro Almodóvar, se habla del maldito viento solano que saca a la gente de quicio. Un estudio realizado en el Hospital del Mar de Barcelona muestra que los episodios de pánico entre los pacientes se multiplican por tres los días con viento de poniente. También es malo para la salud mental el garbí, que Josep Pla y Salvador Dalí convirtieron en materia literaria y locura estética.

