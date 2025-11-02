El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mis abuelos y la guerra

Javier Barbero

Javier Barbero

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:58

Comenta

Jamás nadie les preguntó ni les ofrecieron alternativa alguna. Hicieron la guerra, como otros muchos jóvenes, porque el conflicto estalló y alguien les ordenó acudir ... al frente. De repente, su vida se paró y nada volvió a ser igual. Mis dos abuelos, como miles de su generación, se vieron envueltos en una espiral de odio y sangre en la que sobrevivir era lo único importante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los Pasiegos, de la barra del bar a un negocio integral de primer nivel
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Cerrado un carril de la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, durante toda la noche por el accidente de un camión
  4. 4

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  5. 5

    De la meta a la mesa en el gran día del cocido en Torrelavega
  6. 6

    Arredondo celebra una inusual feria sin ganado
  7. 7

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  8. 8

    Cristina Bucsa, a la final en Hong Kong
  9. 9

    Sidenor agota su ERTE sin dar detalles a la plantilla de Reinosa de los planes de futuro
  10. 10

    Buruaga presenta el Presupuesto sin apoyos y deberá afrontar una complicada negociación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mis abuelos y la guerra