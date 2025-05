Ni atisbo del caos

Viendo a toda aquella gente charlar sentada apaciblemente en las terrazas del centro de la ciudad, tomando tranquilamente el sol mientras levantaba el botellín de ... cerveza vacío dirigiéndose al camarero para reponer la ronda, pensé que el mundo podía irse al carajo tras el insólito apagón, pero que al menos nos cogería refrigerados de lúpulo al tiempo que hacíamos cábalas sobre a quién se le habría ocurrido hacer saltar los plomos de nuestra cotidianeidad. Unos pasos más adelante, una treintena de personas hacía cola en plena calle para entrar al supermercado, respetando con escrupuloso orden las instrucciones del encargado de la tienda, quien explicaba en la puerta que al funcionar sólo una caja registradora resultaba conveniente no colapsar el interior del establecimiento. Rostros de aceptación, intercambio de impresiones durante la espera y cordialidad mutua entre los aspirantes a compradores.

Micrófono en mano, no hallé durante aquellos minutos de incertidumbre ni un atisbo de histeria colectiva. Aquello no tenía ni el más remoto de los parecidos a la serie de televisión que había terminado durante el fin de semana y cuyo argumento calcaba la situación que estábamos viviendo. No apareció megáfono en mano el excelso Robert de Niro en 'Zero Day', tratando de calmar a la enfurecida masa que exige explicaciones a la puerta de los organismos oficiales tras un devastador ciberataque que ha dejado sin luz a la primera potencia del planeta y sembrado el caos absoluto en sus calles.

Pensé que caemos con frecuencia en la facilona reflexión de que la condición humana peca de individualismo y falta de empatía, dejándose llevar por el instinto primario de pisar al vecino con tal de comprar dos paquetes de pilas y un camping gas. Pues no. La sociedad, en general, brilló muy por encima del inusitado apagón. Benditas horas en las que las redes sociales se fueron a negro. Se fue la luz, pero salió a relucir la empatía y una esperanzadora madurez colectiva. No todo está perdido.