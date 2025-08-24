Diluvio universal
Podemos utilizar la técnica del avestruz oasumir que algo hay que hacer para no cargarnos el planeta a costa de perder cierto grado de comodidad
Domingo, 24 de agosto 2025, 07:36
No deja de ser curioso y tiene su aquél, desde luego. Los avances científicos rozan lo inimaginable hace un par de décadas. Tenemos a mano, ... casi como un elemento de nuestra cotidianeidad, la Inteligencia Artificial generativa, la computación cuántica, el metaverso, la posibilidad de detectar algunos tumores a través del aliento o prevenir la esquizofrenia en familiares directos a través del habla. La investigación no ceja en su empeño de brindarnos desarrollo y hacer más cómoda nuestra existencia. Sin embargo, a pesar de contar con modelos de predicción cada vez más fiables, es incapaz de prevenir episodios de comportamiento extremo de la Naturaleza, recordándonos que, a pesar de tamaño progreso, nuestra existencia sigue siendo frágil.
Las explicaciones por parte de l a Aemet de la ingente tromba de agua caída el jueves sí deben, como mínimo, hacernos reflexionar: «Una vaguada de aire frío excepcional, muy localizada y de muy difícil pronóstico», razonaban, que contrasta con un Mar Cantábrico sobrecalentado, quien arroja una notable cantidad de vapor a la atmósfera, posteriormente devuelto en forma de diluvio. Acabáramos.
Hasta ahora, hablar de cambio climático y calentamiento global nos resultaba ajeno, propio de otras latitudes, pero no del Cantábrico, donde seguimos disfrutando de suaves registros y el calor se soporta con dignidad –cada vez, menos–. Sin embargo, ni el fuego se detiene en Camaleño, ni el calentamiento del mar se ciñe al Mediterráneo. Está aquí y forma parte de los desafíos a los que las diferentes administraciones deben hacer frente si quieren conservar algo de lo que nos queda. En casa no nos falta faena: el Castruco de la Arnía, el Bosque de las Secuoyas en Cabezón, acatar que las Zonas de Bajas Emisiones resultan beneficiosas para la salud… . Podemos utilizar la técnica del avestruz, abanderar el desarrollo económico y negar la evidencia científica, o asumir que algo hay que hacer para no cargarnos el planeta, a costa de perder cierto grado de comodidad. Por ahora, lo primero hace ganar elecciones y lo segundo provoca perderlas. Espero que para cuando nos demos cuenta de la realidad no sea demasiado tarde.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.