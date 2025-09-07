El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La perpetua disputa

Javier Barbero

Javier Barbero

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:30

Se lo repito en múltiples ocasiones a un buen amigo, que desde la juventud milita en un partido político y luce con orgullo su particular ... carnet. La distancia entre los votantes y los militantes de cualquier formación tradicional se ha ensanchado. Por mucho que exista una coincidencia moral en los principios básicos, se ha agigantado el margen que les separa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La perpetua disputa