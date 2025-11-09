El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ahmed al-Shara, actual presidente de Siria. AFP

Carrera fulgurante

Ahmed al-Shara, de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado como presidente de Siria

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El caso del actual presidente de Siria, Ahmed al-Shara, es digno de análisis en todas las cancillerías y escuelas diplomáticas del mundo. En pocos ... años ha pasado de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado y reconocido como presidente de un país tan peculiar y estratégico como Siria, tras más de diez años de sufrir varias guerras al mismo tiempo y de lograr la huida del dictador Bachar al-Assad y su entorno tras la pérdida de influencia de Rusia. La iniciativa de Arabia Saudí de incluir a Al-Shara entre los invitados a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita hace seis meses a Riad, significó una apuesta clara saudí por un cambio radical en la posición siria en el escenario regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Marlaska destituye a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  2. 2 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  3. 3

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  4. 4

    Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario general ni secretario-interventor en dos días
  5. 5

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  6. 6

    El buzo cántabro fallecido mientras trabajaba en una presa de Jaén murió por un infarto
  7. 7

    Peña Herbosa volverá a perder su mural por la construcción de un edificio
  8. 8

    Ecuador convoca a Jeremy
  9. 9 «Trabajo con una fórmula abierta; no es la misma en verano que en invierno»
  10. 10

    Ribagorda ya es Orujero Mayor en Potes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Carrera fulgurante

Carrera fulgurante