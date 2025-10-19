El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Detalles muy peligrosos

En el escenario militar, nada está conquistado hasta que llega la infantería, coloca la bandera y elimina los obstáculos

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Los detalles son importantes, relevantes, incluso trascendentes para lograr los objetivos previstos. Por ejemplo, el final de la guerra entre Israel y Hamás y afirmar ... que ha amanecido una nueva era en Oriente Próximo. Vamos a ver, porque el camino no se da por terminado hasta que no se recorre el último metro y la carrera no se gana hasta que el ciclista cruza la meta. En el fútbol, los goles en el descuento lo cambian todo. En el escenario militar, nada está conquistado hasta que llega la infantería, coloca la bandera y elimina los obstáculos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  2. 2

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  3. 3

    El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político
  4. 4

    Santiago Díaz apoya un proyecto «bueno para el Racing, Santander, Cantabria y la ciudadanía»
  5. 5

    David Saiz: «Ahora merece la pena ordeñar; si se hacen las cosas bien se puede vivir»
  6. 6 El modelo Viflip de reconversión de locales en viviendas se expande en Cantabria
  7. 7

    Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega
  8. 8 La cántabra India Rojo, campeona mundial júnior de patinaje
  9. 9

    La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira
  10. 10 Tren a Bilbao: un proyecto «irrenunciable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Detalles muy peligrosos

Detalles muy peligrosos